Olietankers in Perzische Golf opnieuw aangevallen

Vijf boten die zouden behoren tot de Iraanse Revolutionaire Garde hebben zonder succes geprobeerd een Britse olietanker tegen te houden in de buurt van de Iraanse territoriale wateren.

Dat meldde een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie woensdag. De Iraanse schepen maakten rechtsomkeert nadat een Brits oorlogsschip via het radioverkeer een waarschuwing uitzond. Het Britse ministerie van Defensie heeft geen commentaar gegeven.

Iran spreekt de beschuldiging tegen.

Londen meldde dat de HMS Montrose, die de tanker begeleidde, tussenbeide kwam en de Iraanse boten sommeerde te vertrekken. „Er is geen schot gelost”, zei een woordvoerder. „Wat de Iraniërs deden is in strijd met het internationale recht.”

Het incident deed zich voor in de Perzische Golf toen de olietanker de Straat van Hormuz wilde binnenvaren.

Iran is boos over de recente onderschepping van een tanker die met Iraanse olie onderweg was naar Syrië. Het kondigde toen meteen vergeldingsacties aan. Deze tanker was, met een omweg via Kaap de Goede Hoop, naar de Middellandse Zee gevaren en werd daar tegengehouden door de Britse marine. Teheran beweerde dat de olie in de Grace 1 helemaal niet voor Syrië bestemd was. Waar de tanker dan wél heen vaarde, werd niet gezegd.

Tegen zowel Syrië als Iran gelden internationale sancties.

Het is al weken onrustig in de Straat van Hormuz. Vorige maand werden er vier olietankers aangevallen. De VS zeiden toen meteen dat Iran verantwoordelijk was.

Mogelijk stuurt Nederland een fregat als bijdrage aan een internationale zeemacht die de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz moet garanderen. Het kabinet is van plan om daarover half augustus een beslissing te nemen. Deskundigen waarschuwen dat Nederland op deze manier in een oorlog tussen de VS en Iran kan worden getrokken.

Meer sancties

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag Iran nog meer strafmaatregelen in het vooruitzicht gesteld. „De sancties worden binnenkort substantieel opgevoerd”, kondigde hij aan op Twitter.

De regering van Trump en de Iraanse machtshebbers liggen in de clinch over het atoomakkoord uit 2015. Teheran beloofde toen het eigen nucleaire programma aan banden te leggen in ruil voor economische voordelen. Trump trok zijn land vorig jaar terug uit die deal, die tot stand is gekomen toen zijn voorganger Barack Obama in het Witte Huis zat. Hij legde Iran ook weer zware sancties op.

Iran heeft tot dusver geweigerd opnieuw met de VS te gaan onderhandelen over het nucleaire programma. „Onderhandelingen zijn nooit mogelijk onder druk”, zei de Iraanse minister Mohammad Javad Zarif (Buitenlandse Zaken) woensdag in de aanloop naar overleg met een Franse gezant. Hij verwees daarmee naar de Amerikaanse sancties.

Iran voert de druk op door steeds meer afspraken uit het atoomakkoord te negeren. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft volgens diplomaten bevestigd dat weer uranium wordt verrijkt tot een niveau van 4,5 procent. In de nucleaire deal was een limiet van 3,67 procent afgesproken.

Trump beschuldigde Iran ervan al langer „in het geheim” uranium te verrijken. „Dat is een schending van de verschrikkelijke deal van 150 miljard dollar die is gesloten onder Obama”, twitterde hij.