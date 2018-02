Olietanker vermist voor kust West-Afrika

Voor de westkust van Afrika is een olietanker vermist. Aan boord van de sinds donderdag verdwenen ‘MT Marine Express’ waren 22 bemanningsleden, allen Indiase staatsburgers, melden de Indiase autoriteiten zondag.

De scheepvaartautoriteit Indian Maritime Administration nam contact op met zijn tegenhangers in Nigeria en Benin om het vermiste schip te vinden, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse zaken in New Delhi.

Het schip had voor omgerekend ongeveer 6 miljoen euro brandstof geladen. Het is mogelijk dat de tanker is gekidnapt door piraten, schreef de krant Indian Express.