Olieplatform ontruimd na aanvaring schip

Het Noorse olie- en gasbedrijf Equinor heeft zijn medewerkers van het olieplatform Statfjord gehaald nadat het was aangevaren door een bevoorradingsschip. De 276 mensen op het platform bleven ongedeerd door de botsing, die in de vroege uren van de nacht gebeurde.

De medewerkers werden per helikopter geëvacueerd naar andere platforms in de buurt. Equinor gaat de schade opnemen, die onder meer is aangericht aan reddingsschepen op het platform. Het bevoorradingsschip kon op eigen kracht terugvaren naar het vasteland.

Het Statfjordplatform ligt in een van de oudste olievelden die nog produceren in de Noordzee.