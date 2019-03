Oliekoorts in Myanmar

De velden rond Minhla in Myanmar lijken veel op het Wilde Westen van weleer in de Verenigde Staten. Vanuit heel Myanmar komen mensen naar deze streek om te boren naar olie. Dag en nacht beproeven ze hun geluk op zoek naar het zwarte goud.

„Het is net een loterij”, zegt Than Moe tegenover een verslaggever van persbureau AFP, zoals valt te lezen in Frontier Myanmar. Een booroperatie beginnen kan wel 60.000 euro kosten, maar als er olie wordt aangeboord „kunnen we dat in een dag terugverdienen.”

De zoektocht naar olie gebeurt zonder regels of overleg, schrijft Mondiaal Nieuws. Duizenden mensen leven in schamele onderkomens vlak naast de olieputten. „We hebben onze ogen en oren altijd open, want zodra de overheid ergens stopt met boren, trekken we naar die plaats”, vertelt Aung Win, een zogenaamde oliebaron. „Soms kan het een jaar duren eer de olie naar boven komt, dan wachten we gewoon. Soms komt er niets en moet je verder. Ik boor al 24 jaar naar olie, en ben ondertussen al 49 keer moeten verhuizen” aldus Aung Win.