OK is nu oké in Scrabble

Het woord OK is nu toegestaan voor scrabble-spelers. Het is opgenomen in het officiële Amerikaans-Engelse Scrabble-woordenboek dat wordt gebruikt voor het bordspel. Ook ’ew’, een uitroep van afschuw, mag voortaan worden gelegd.

Het nieuwe woordenboek is maandag uitgebracht. Er staan ongeveer driehonderd nieuwe woorden in. Daaronder zijn qapik (een munt uit Azerbeidzjan, handig voor wie een q heeft maar geen u), bizjet (zakenvliegtuig) en macaron (gevulde Franse koekjes). Ook aquafaba (het vocht in een blik kikkererwten), botnet (een netwerk van gekaapte computers), sheeple (belediging voor mensen die als een kudde schapen achter een machthebber aanlopen), bokeh (de onscherpte in een foto), emoji, facepalm en twerk mogen nu worden gelegd.