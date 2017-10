Officiële uitslag Catalonië: 90,18 procent ja

Bij het referendum in Catalonië over afscheiding van Spanje heeft 90,18 procent voor gestemd en 7,83 procent tegen. De opkomst was ongeveer 43 procent, wat neerkomt op bijna 2,3 miljoen stemmers.

Dat blijkt uit de officiële uitslag die vrijdag door de regionale regering werd bekendgemaakt.

Het omstreden referendum, dat door de rechter was verboden, ging gepaard met rellen. Politiemensen uit Madrid probeerden te voorkomen dat mensen konden stemmen. Er raakten zo’n negenhonderd mensen gewond. Een vertegenwoordiger van de regering in Madrid maakte vrijdag zijn excuses voor het geweld dat de politie gebruikte.