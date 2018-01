Offensief Syrische rebellen nabij Damascus

Syrische rebellen hebben in de buurt van Damascus een legerpost aangevallen en ten minste dertien militairen gedood. Daarmee is een nieuw offensief ontketend tegen de troepen van de regering-Assad, zei een woordvoerder van de opstandelingen zondag. De aanval werd ingezet vanuit Oost-Ghouta, een bolwerk nabij de hoofdstad dat in handen is van islamitische verzetsbewegingen.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten bevestigde de aanvalsactie, uitgevoerd door militanten van Ahrar al-Sham en Hayat Tahrir al-Sham. Deze laatste groepering staat in verbinding met terreurorganisatie al-Qaeda. Het Syrisch leger heeft volgens het Observatorium gereageerd met luchtaanvallen.

Eigenlijk zou in Oost-Ghouta vrijdag om middernacht een wapenstilstand van zeker 48 uur in acht worden genomen om hulpgoederen te brengen naar de ongeveer 400.000 mensen die in het gebied zitten opgesloten. Dat beweerde de oppositie met de Russen te hebben afgesproken tijdens het Syrië-overleg in Wenen. Rusland noch bondgenoot Syrië repte echter van een bestand.