Offensief Ethiopische leger in ‘eindfase’ in Tigray

Het Ethiopische leger is de „eindfase” begonnen van het offensief in de opstandige regio Tigray. Dat verklaarde de Ethiopische premier Abiy Ahmed donderdag enkele uren nadat een ultimatum was verstreken voor de strijders in Tigray om zich over te geven.

Het regeringsleger vecht in de noordelijke regio tegen de troepen van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Die partij bestuurt de regio. Het Ethiopische leger begon op 4 november een operatie nadat het TPLF twee militaire bases zou hebben aangevallen. Bij de gevechten zijn honderden doden gevallen. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen naar het naburige Soedan.

„De periode van 72 uur waarin de criminele kliek van het TPLF zich kon overgeven is voorbij”, aldus premier Ahmed. „Onze campagne voor rechtshandhaving heeft zijn eindfase bereikt.” Volgens Ahmed hebben duizenden strijders uit de regio zich inmiddels overgegeven.