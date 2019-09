Oezbekistan stelt regels op voor huwelijken

De regering in Oezbekistan heeft restricties gesteld aan huwelijken in het land. Een burger die trouwt, mag straks niet meer dan 250 gasten uitnodigen. Daarnaast mogen er in de colonne maar drie chique auto’s meerijden en zijn er niet meer dan twee bands toegestaan op het huwelijksfeest. Oezbekistan wil zo de sociale ongelijkheid beteugelen. De regels gelden vanaf volgend jaar.

De gemiddelde Oezbeek geeft veel geld uit aan het huwelijk. Veel van hen werken in het buitenland om hun families thuis financieel te ondersteunen, maar het geld gaat in veel gevallen op aan verbouwingen van het huis en aan huwelijksceremonies. De restricties zijn enigszins versoepeld vanwege de publieke verontwaardiging. In eerste instantie was het plan om maximaal 150 mensen toe te staan op een bruiloft.

President Sjavkat Mirzijojev van Oezbekistan, hekelt ook de uitbundige huwelijken in zijn land. Volgens hem leidt het er vaak toe dat mensen uiteindelijk hun schulden niet kunnen betalen, omdat ze het geld dan al hebben uitgegeven aan hun huwelijk.

Onder meer politieagenten en belastinginspecteurs zullen controleren of de regels tijdens huwelijken worden nageleefd.