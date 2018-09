Oesters in de strijd tegen vervuiling

Eén miljard. Zoveel oesters moet de haven van New York rond het jaar 2035 tellen. Als het aan de deelnemers aan het Billion Oyster Project ligt tenminste.

Biologen en vrijwilligers van het project droegen de afgelopen dagen hun steentje bij in de buurt van Brooklyn’s Bush Terminal Park.

Doel van het project is het herstel van het natuurlijk evenwicht in de haven aan de Amerikaanse oostkust. De dieren blijken zeer nuttig in de strijd tegen de vervuiling. Eén oester filtert zo’n vijf liter water per uur; stikstof en andere vervuilende stoffen blijven achter in het weekdier.