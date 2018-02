‘Oer-Brit’ had erg donkere huidskleur

Het oudste Britse skelet ooit aangetroffen, de Cheddar Man, is niet van een blanke eilandbewoner, maar had een zeer donkere huidskleur. Dit hebben wetenschappers naar eigen zeggen met behulp van DNA-materiaal uit de schedel ontdekt. Het skelet is van iemand die circa 10.000 jaar geleden in het zuidwesten van Engeland leefde. Het werd in 1903 in het graafschap Somerset gevonden.

Onderzoekers van het University College London en van het National History Museum stellen dat deze ‘jager en verzamelaar’ een donkere tot zwarte huidskleur, blauwe ogen en krulhaar had. De onderzoekers denken dat het blanke huidpigment dat in Noord-Europa domineert, een veel jonger verschijnsel is dan eerst werd aangenomen. Vandaag zou ongeveer 10 procent van de inheemse bewoners van de Britse eilanden verwant zijn aan de Cheddar Man.