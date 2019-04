„Oekraïners willen geen paspoorten van Poetin”

De aankomend Oekraïense president Volodimir Zelenski denkt niet dat zijn landgenoten straks in de rij zullen staan om de Russische nationaliteit aan te vragen. Hij noemt het op Facebook tijdsverspilling om te proberen Oekraïners „te lokken met Russische paspoorten”.

De politicus reageerde op uitspraken van de Russische president Vladimir Poetin. Die zei dat het Kremlin overweegt het voor alle Oekraïners makkelijker te maken de Russische nationaliteit te verwerven. Hij tekende onlangs al een decreet dat inwoners van Oost-Oekraïense separatistenstaatjes sneller toegang moet geven tot een Russisch paspoort.

Zelenski, een komiek die onlangs de verkiezingen won, sneerde dat een Russisch paspoort mensen het recht geeft „opgepakt te worden voor vreedzame protesten” en te stemmen in verkiezingen die „niet vrij zijn”. Volgens hem hebben Oekraïners wel vrijheid van meningsuiting.

De aankomende president keerde de zaak om en stelde juist Russen de Oekraïense nationaliteit in het vooruitzicht. Hij beloofde dat „vertegenwoordigers van landen die gebukt gaan onder autoritaire en corrupte regimes” een Oekraïens paspoort kunnen krijgen. Zelenski zei daarbij in de eerste plaats te doelen op Russen.

De relatie tussen de buurlanden is al jaren slecht. Rusland annexeerde in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim en steunt de Oekraïense separatisten. Die pro-Russische rebellen zeggen dat er ongeveer 3,6 miljoen mensen in hun ‘volksrepublieken’ wonen.

Poetin verbaasde zich afgelopen week over de negatieve reacties op zijn paspoortplan. Dat was volgens hem niet bedoeld om te provoceren, maar juist een „humanitaire maatregel” om inwoners van Oost-Oekraïne te helpen. Hij wees erop dat andere landen vergelijkbare regelingen kennen, berichtte persbureau TASS.