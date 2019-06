Oekraïners verkochten hun nieren voor de kost

Zeker twintig Oekraïners hebben recentelijk een van hun nieren verkocht aan orgaanhandelaren uit de Centraal-Aziatische ex-Sovjetrepubliek Kazachstan. Per orgaan zouden ze omgerekend tot 13.000 euro hebben ontvangen. Kopers betaalden meer dan 130.000 euro aan de illegale handelaren voor een nier en de operatie, zei de Oekraïense politiechef Vjatsjeslav Abroskin.

Kazachse politiemannen ondervroegen de Oekraïners. In de steppestaat tussen Rusland en China zijn al verschillende mensen gearresteerd, waaronder een transplantatie-arts.

De Oekraïners hadden hun nieren verkocht om medische kosten voor familieleden te betalen of eenvoudigweg om in hun onderhoud te voorzien, zei de politiechef. De ex-Sovjetrepubliek Oekraïne is een van de armste landen van Europa. „Het is zeer te betreuren dat onze burgers leveranciers van organen worden”, aldus Abroskin.