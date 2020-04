Oekraïne zegt brand Tsjernobyl onder controle te hebben

De Oekraïense autoriteiten zeggen dat een grote bosbrand bij voormalig kerncentrale Tsjernobyl is geblust. „Er is geen open vuur meer”, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring.

Het vuur greep de afgelopen week om zich heen in de buurt van Tsjernobyl, de plek van de nucleaire ramp uit 1986. Honderden hulpverleners waren betrokken bij de bluswerkzaamheden. Ook zouden blusvliegtuigen en helikopters zijn ingezet.

Milieu-activisten vreesden voor verspreiding van radioactieve deeltjes door de brand, maar volgens de autoriteiten is geen sprake van een zorgwekkend stralingsniveau. Wel zouden kortstondig verhoogde cesium-137-waarden zijn gemeten ten zuiden van de centrale.

President Volodimir Zelenski belooft transparant te zijn over de brand. Hij laat zich dinsdag bijpraten door het hoofd van de hulpdiensten. „Het publiek moet de waarheid te horen krijgen en veilig zijn”, stelt hij.