Oekraïne wil volledige gevangenenruil Rusland

De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil graag een nieuwe gevangenenruil met Rusland. Hij zei woensdag dat hij alle Russische gevangenen in Oekraïne wil ruilen voor alle Oekraïense gevangenen in Rusland.

Vladimir Poetin en Zelenski ontmoeten elkaar op 9 december in Parijs bij een top over het conflict in het oosten van Oekraïne. Daar wil de Oekraïense president tot een overeenkomst komen met zijn Russische ambtsgenoot.

Samen met Frankrijk en Duitsland proberen Oekraïne en Rusland volgende week in Frankrijk een einde te maken aan het al jaren slepende conflict. In het oosten van Oekraïne proberen separatisten een eigen land te maken van de regio Donbass. Zij worden militair gesteund door Rusland. Oekraïne probeert de separatisten te verjagen nadat Rusland in 2014 het schiereiland de Krim al annexeerde.