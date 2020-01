Oekraïne wil meerdere scenario’s vliegramp onderzoeken

Oekraïense onderzoekers willen na de vliegramp in Iran meerdere mogelijke oorzaken van de crash onderzoeken. Het gaat volgens de secretaris van de Oekraïense nationale veiligheidsraad onder meer om een mogelijke raketaanval, een explosie in de motor van het toestel, terrorisme of een botsing.

Het vliegtuig van Ukraine International Airlines crashte woensdag bij Teheran. Geen van de 176 mensen aan boord overleefde de ramp. De Oekraïense topfunctionaris Oleksi Danilov schreef dat experts op de plek van de vliegtuigramp willen zoeken naar restanten van een Russische raket. Dat heeft volgens hem te maken met informatie die op internet is gevonden.

De Boeing 737-800 verdween kort na het opstijgen van de radar. Getuigen verklaarden volgens de Iraanse autoriteiten dat sprake leek te zijn van brand aan boord.