Oekraïne wil geen vriend Rusland meer zijn

Oekraïne verlengt het twintig jaar oude vriendschapsverdrag met Rusland niet meer. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit naar eigen zeggen officieel uit Kiev vernomen. Het verdrag over de strategische partnerschap van de twee buurlanden loopt 1 april volgend jaar af.

In het verdrag worden allerlei onderlinge zaken en verhoudingen geregeld. De betrekkingen tussen Oekraïne en Rusland zijn slecht, vooral door het afzetten van een pro-Russische Oekraïense president in 2014, de daaropvolgende Russische annexatie van het schiereiland de Krim en de opstand van pro-Russische Oekraïners in het oosten van het land. Die is uitgelopen op een oorlog om de regio Donbass die nog steeds voortwoekert.