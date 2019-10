Oekraïne werkt niet mee aan impeachment Trump

Oekraïense overheidsfunctionarissen zullen niet getuigen in het onderzoek van het Amerikaanse Congres naar de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Kiev wil niet betrokken raken in de interne aangelegenheden van een ander land, zei Vadym Prystajko, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, dinsdag in de Oekraïense stad Marioepol.

„We gaan daar niet heen, we gaan geen commentaar geven”, zei Prystajko.

De Amerikaanse Democraten onderzoeken of er gronden zijn om president Trump af te zetten op basis van het verzoek dat hij in juli deed aan zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelenski. Trump verzocht Zelenski een onderzoek in te stellen naar oud-vice president Joe Biden en diens zoon Hunter. Vader Biden is in de race om de presidentiële kandidaat voor de Democraten te worden voor de verkiezingen van 2020. Donderdag stemt het Huis van Afgevaardigden over een afzettingsprocedure.