Oekraïne vraagt Saakasjvili voor onderhandelingen met IMF

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft politicus Michail Saakasjvili gevraagd namens Oekraïne onderhandelingen met het IMF te voeren voor meer steun. De oud-president van Georgië is ook gevraagd om vicepremier van Oekraïne te worden, daar wordt vrijdag over gestemd in het parlement.

„Wij krijgen veel te weinig geld van het IMF”, aldus Saakasjvili in Oekraïense media. „De economie van Oekraïne gaat vanwege het coronavirus door een zware tijd en er zijn rigoureuze maatregelen nodig die nog niet eerder zijn genomen.”

In het parlement heerst volgens Oekraïense media de nodige twijfel over de politieke terugkeer van Saakasjvili. Het is dus nog niet zeker dat hij wordt aangesteld als vicepremier.

Saakasjvili was zo’n vijf jaar geleden ook al gouverneur in Oekraïne, waar hij het staatsburgerschap had gekregen. Hij kreeg vervolgens ruzie met toenmalig president Petro Porosjenko en moest het land verlaten. Hij bracht onder meer tijd door in Nederland, waar zijn echtgenote Sandra Roelofs vandaan komt.