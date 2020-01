Oekraïne verwacht gerechtigheid na crash Iran

President Volodimir Zelenski van Oekraïne verwacht dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van de Oekraïense Boeing bij Teheran, zullen worden gestraft. Ook gaat hij ervan uit dat er schadevergoedingen zullen worden uitgekeerd en dat de lichamen van de slachtoffers worden gerepatrieerd, zo schrijft hij op Facebook.

In het toestel zaten hoofdzakelijk buitenlanders - vooral tientallen Canadezen en Iraniërs met banden in Canada. Elf slachtoffers hadden de Oekraïense nationaliteit. Het toestel was van de nationale luchtvaartmaatschappij van Oekraïne.

„We hopen dat het onderzoek zonder opzettelijke vertragingen en hindernissen wordt uitgevoerd. Onze 45 onderzoekers moeten overal ongehinderd bij kunnen”, schrijft Zelenski.