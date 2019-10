Oekraïne trekt leger terug uit oosten

Het Oekraïense leger is begonnen met het terugtrekken van militairen uit de stad Zolote in de regio Loehansk. De provincies Loehansk en Donetsk worden deels bezet door separatisten die al jaren in conflict zijn met de Oekraïense regering.

„Dit is mogelijk doordat het staakt-het-vuren vorige week is gehandhaafd”, aldus het leger in een verklaring. Ook de separatisten hebben toegezegd om soldaten terug te trekken.

Oekraïne trekt de militairen terug als teken van goede wil richting de separatisten. Eind november gaan beide partijen waarschijnlijk met elkaar in gesprek om het conflict tot een einde te brengen.

Bij het conflict kwamen al meer dan 13.000 mensen om het leven.