Oekraïne ruilt weer gevangenen met separatisten

Oekraïne en pro-Russische separatisten in het oosten van het land zijn donderdag begonnen met het ruilen van gevangenen. Het kantoor van de Oekraïense president maakte dat bekend.

Het is de eerste gevangenenruil dit jaar. Vorig jaar waren er ook al vrijlatingen aan beide zijden. Volgens het kantoor van president Volodimir Zelenski krijgt Oekraïne negentien mensen terug. Hoeveel gevangenen er naar de andere kant gaan is niet bekend.

Het conflict in het oosten van Oekraïne begon in 2014, kort nadat Rusland de Krim had geannexeerd. In de strijd tussen het Oekraïense leger en de separatisten, die twee republieken uitriepen, zijn meer dan 13.000 mensen omgekomen.