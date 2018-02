Oekraïne pakt belangrijke cybercrimineel op

In Oekraïne is een belangrijke cybercrimineel opgepakt. Gennadi Kapkanov werd zondag gearresteerd in Kiev, meldde de Oekraïense politie maandag. Hij zou het Avalanche-netwerk hebben geleid.

Avalanche had honderdduizenden computers wereldwijd overgenomen. Die werden onder meer gebruikt voor DDoS-aanvallen. Als veel systemen tegelijk naar een bepaalde site worden gestuurd, bezwijkt die onder de druk en wordt de site onbereikbaar.

Ook probeerde Avalanche gebruikersnamen en wachtwoorden voor internetbankieren in handen te krijgen. Bovendien wilden de makers computers vergrendelen met gijzelsoftware. De schade van Avalanche bedroeg waarschijnlijk honderden miljoenen euro’s.

Het netwerk werd in 2016 uit de lucht gehaald. Honderden servers werden afgesloten en honderdduizenden domeinnamen werden geblokkeerd. Het was een van de grootste acties tegen cybercrime ooit. In totaal waren dertig landen betrokken bij de operatie, waaronder Nederland, België en de Verenigde Staten, maar ook landen als Belize en Moldavië. Het onderzoek naar de groep duurde vier jaar.

Kapkanov werd destijds ook opgepakt, maar hij kwam vrij en verdween met de noorderzon.