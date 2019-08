Oekraïne ontkent gevangenenruil met Rusland

Momenteel is er geen ruil van gevangenen aan de gang tussen Oekraïne en Rusland. Volgens Kiev wordt er wel over gesproken, maar is het overleg nog niet afgerond.

„Het proces dat moet leiden tot het wederzijds vrijlaten van gevangenen gaat door. Informatie dat het zou zijn voltooid, is incorrect”, maakte het kantoor van de Oekraïense president bekend. „Dit is niet de eerste keer dat we informatiechaos zien als gevolg van onbevestigde informatie.”

Eerder hadden Russische media en een openbaar aanklager in Oekraïne bekendgemaakt dat er een uitruil had plaatsgevonden. Onder de gevangenen die vanuit Rusland moesten terugkeren zouden zeelieden en de regisseur Oleg Sentsov zijn. De Russische politie pakte Sentsov in 2014 op nadat hij kritiek had geuit op de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim door de Russen. Hij zat een celstraf van twintig jaar uit na een veroordeling voor terrorisme. De regisseur ging vorig jaar in hongerstaking omdat hij naar eigen zeggen werd gemarteld.