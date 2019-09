Oekraïne ontkent druk van Trump op president

Oekraïne ontkent dat de Amerikaanse president Donald Trump druk heeft uitgeoefend op zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski om onderzoek te doen naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon. Amerikaanse media hadden vrijdag gemeld dat Trump Zelenski in juli in een telefoongesprek had proberen te beïnvloeden.

Een Oekraïense aanklager onderzoekt de banden die Bidens zoon heeft met een lokaal gasbedrijf. Volgens anonieme bronnen zou Joe Biden hebben geprobeerd de aanklager van de zaak te krijgen. Daarop zou Trump telefonisch contact hebben gelegd met Zelenski om dat te voorkomen.

’Ik weet waarover dat gesprek ging en ik denk niet dat er druk is uitgeoefend”, zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Vadim Pristajko in reactie op de mediaberichten. Zelf heeft Trump de berichten afgedaan als „nepnieuws”.