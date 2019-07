Oekraïne legt Russische tanker aan de ketting

Oekraïne heeft een Russische tanker aan de ketting gelegd in de haven van Izmail. Het schip zou betrokken zijn geweest bij een incident in november in de Straat van Kertsj. Daar nam Rusland drie Oekraïense schepen in beslag. De bemanning werd meegenomen en zit nog steeds vast.

Volgens de Oekraïense geheime dienst is de naam van het in beslag genomen schip veranderd. Het heette ten tijde van het incident Neyma maar vaart nu onder de naam Nika Spirit. Nadat dit werd ontdekt, legden de autoriteiten het schip vast.

De Russische marine hield op 25 november de Oekraïense zeelieden aan en enterde hun schepen toen zij door de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov wilden varen. Dat gebeurde nadat eerst het vuur op hen was geopend. Moskou beschuldigt de Oekraïners ervan illegaal Russische wateren te zijn binnengevaren, wat Kiev ontkent.

In totaal werden 24 zeelieden meegenomen en naar Moskou gebracht.

Rusland noemde de inbeslagname van de tanker „absoluut illegaal” en schadelijk voor de banden tussen de twee landen. Dat gebeurde bij monde van de tweede man van de commissie voor internationale betrekkingen in het hogerhuis van het parlement.