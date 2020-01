Oekraïne gaf bewust onjuiste informatie over oorzaak crash

Oekraïne bracht woensdag kort nadat een vliegtuig van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij in Iran was neergestort, met opzet een onjuiste verklaring naar buiten. Dat zei het directielid van de Oekraïense nationale veiligheidsraad Oleksi Danilov maandag. Hij zei dat het nodig was om toegang te krijgen tot de rampplek.

„Als we direct hadden gezegd dat Iran het toestel had neergeschoten, denk ik dat Iran ons geen toegang tot het wrak had verleend”, aldus Danilov. In de eerste Oekraïense verklaring stond dat het vliegtuig was neergestort door een defect in de motor. Die verklaring werd snel vervangen door een tekst waarin stond dat de oorzaak nog onbekend was.

Danilov meldde ook dat een Iraanse onderzoeker naar Oekraïne is gestuurd om na te gaan of de laboratoria daar geschikt zijn voor het uitlezen van de zwarte dozen van het vliegtuig.

Ministers uit vijf landen die burgers verloren bij de vliegramp in Iran, komen donderdag bijeen in Londen. Dan worden mogelijke juridische stappen tegen de Islamitische Republiek besproken, zei de Oekraïense minister Vadym Prystajko (Buitenlandse Zaken) maandag tijdens een bezoek aan Singapore.

Gewaarschuwd

Iran heeft Groot-Brittannië maandag gewaarschuwd „zich niet opnieuw te vergissen”, omdat er anders een harde reactie zal volgen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dit in een verklaring naar aanleiding van de aanwezigheid van de Britse ambassadeur, Rob Macaire, bij een betoging zaterdag in Teheran. Macaire ging zaterdag naar een samenscholing die was ontstaan naar aanleiding van het per ongeluk neerhalen door Iraanse luchtafweer van een Oekraïens passagiersvliegtuig bij de Iraanse hoofdstad. Voor de betogers was dit een aanleiding zich luidkeels te keren tegen het in hun ogen al heel lang falende regime van sjiitische geestelijken.