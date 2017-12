Oekraïne en separatisten ruilen gevangenen

In het crisisgebied in Oost-Oekraïne zijn woensdag gevangenen uitgewisseld door de strijdende partijen. De regering in Kiev en de pro-Russische separatisten hadden dat afgesproken, meldde patriarch Kirill van orthodoxe kerk al op eerste kerstdag. De grensovergang Majorsk was volgens de media het toneel van de ruil.

Oekraïne liet 237 man vrij, tegen 73 gevangenen die door zogenoemde Volksrepubliek Loehansk terug werden gestuurd. „Een heuglijk resultaat, waarop honderden families zaten te wachten”, reageerde de Oekraïense ex-president Leonid Koetsjma. Zijn opvolger Petro Porosjenko ving enkele vrijgelaten landgenoten op. „Bedankt voor jullie geduld, jongens”, schreef hij naderhand op Facebook.

Na maanden van onderhandelen was er een akkoord bereikt over het aantal betrokkenen: Oekraïne 306, Loehansk 74. Dat werd uiteindelijk dus niet helemaal gehaald.

Op de lijst van Kiev stonden meer dan veertig separatisten die hun straf al hadden uitgezeten en de gevangenis hadden verlaten. Sommigen willen helemaal niet terug. Dat moesten ze echter wel zelf zeggen tegen de vertegenwoordigers van het Rode Kruis, die de uitwisseling regelden.