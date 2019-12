De autoriteiten in Oekraïne en de pro-Russische separatisten in het oosten van het land zijn tot een akkoord gekomen over het ruilen van tientallen gevangenen. Dat heeft de zelfverklaarde republiek Donetsk zaterdag gemeld. De ruil gaat zondag plaatsvinden, zei een woordvoerder.

De Oekraïense autoriteiten hebben de gevangenenruil nog niet bevestigd.