Oekraïne en Rusland werken aan nieuwe gevangenenruil

Oekraïne en Rusland werken aan een nieuwe gevangenenruil. Afgelopen weekend wisselden de beide buurlanden ook al 200 mensen uit die tijdens het conflict in Oost-Oekraïne in handen van de vijand waren gevallen.

Oekraïne en Rusland ruzieden de afgelopen jaren over onder meer Oost-Oekraïne, dat in handen is van door Moskou gesteunde rebellen. Sinds het aantreden van de Oekraïense president Volodimir Zelenski is er enige toenadering.

Zelenski belde dinsdag opnieuw met zijn Russische collega Vladimir Poetin. Ze spraken af „om meteen te beginnen met het samenstellen van lijsten met te bevrijden Oekraïners”, laat Zelenski weten. „Oekraïners van de Krim, die op de Krim en in Rusland zijn, inbegrepen, evenals Russen in Oekraïne.” Rusland repte na het telefoontje niet van een nieuwe ruil.

De Oekraïense regering moest de gevangenenruil de afgelopen dagen verdedigen, omdat zij onder anderen leden van de oproerpolitie heeft overgedragen. Die zouden hebben geschoten op demonstranten tijdens de revolutie die het pro-Russische bewind in Kiev ten val bracht.