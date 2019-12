Oekraïne dreigt met muur om Donbass-regio

Een naaste medewerker van de Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat Oekraïne een muur om de regio Donbass wil bouwen als er volgende week geen akkoord komt over een wapenstilstand en gevangenenruil.

Oekraïne overlegt op 9 december in Frankrijk met Rusland over het conflict in het oosten van Oekraïne. „Als Rusland geen deal wil sluiten, bouwen we een muur om de Donbass en gaat het leven gewoon door”, aldus Andri Jermak

Beide landen hopen daar een akkoord te bereiken om het conflict te kunnen beëindigen. Zelenski liet woensdag weten ook te willen praten over een gevangenenruil met Rusland.

Sinds maart 2014 is er een gewapend conflict in het oosten van Oekraïne. Separatisten willen dat de provincies Donetsk en Loehansk onafhankelijk worden van Oekraïne. Sindsdien woedt daar een gewapende strijd tussen de separatisten en het Oekraïense leger waarbij zeker 13.000 mensen zijn omgekomen.