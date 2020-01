Oekraïne deelde bewust onjuiste verklaring over crash

Oekraïne bracht woensdag kort nadat een vliegtuig van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij in Iran was neergestort, met opzet een onjuiste verklaring naar buiten. Dat zegt het directielid van de Oekraïense nationale veiligheidsraad Oleksi Danilov maandag. Hij zegt dat het nodig was om toegang te krijgen tot de rampplek.

„Als we direct hadden gezegd dat Iran het toestel had neergeschoten, denk ik dat Iran ons geen toegang tot het wrak had verleend”, aldus Danilov. In de eerste Oekraïense verklaring stond dat het vliegtuig was neergestort door een defect in de motor. Die verklaring werd snel vervangen door een tekst waarin stond dat de oorzaak nog onbekend was.

Bij de crash van de Boeing 737-800 kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

Danilov zei ook dat een Iraanse onderzoeker onderweg is naar Oekraïne om na te gaan of de laboratoria daar geschikt zijn voor het uitlezen van de zwarte dozen van het vliegtuig.