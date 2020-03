Oekraïne, Cyprus en Kosovo sluiten grenzen

Steeds meer Europese landen sluiten de grenzen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Oekraïne, Cyprus en Kosovo laten bijna geen buitenlanders meer toe.

In Cyprus worden alleen nog Cyprioten en mensen uit de Europese Unie toegelaten. In Oekraïne en Kosovo worden alle buitenlanders geweerd. Kosovo meldde vrijdag de eerste besmetting en in Oekraïne overleed vrijdag de eerste patiënt aan de gevolgen van het longvirus.

„Kosovaren die terug willen, moeten vijftien dagen in quarantaine blijven na terugkomst. Vanaf 16 maart worden alle vluchten geannuleerd”, aldus de Kosovaarse premier Albin Kurti.

„De Oekraïense grenzen blijven twee weken lang dicht voor alle buitenlanders”, aldus de minister van Veiligheid en Defensie Danilov. De maatregel gaat over 48 uur in. „Over drie dagen worden alle reguliere vluchten van en naar Oekraïne geschrapt.” Oekraïners die op vakantie zijn of op zakenreis wordt geadviseerd terug te keren.