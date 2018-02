Oekraïne condoleert Poetin na vliegtuigcrash

President Porosjenko van Oekraïne heeft zijn medeleven betuigd aan zijn Russische collega Poetin, na de vliegtuigcrash dit weekend vlakbij Moskou. Volgens het Kremlin kwam het initiatief voor het telefoongesprek van Porosjenko.

De Oekraïense president condoleerde Poetin met het verlies van 71 mensen die aan boord waren van het passagiersvliegtuig. Ook bood hij hulp aan bij het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Het toestel was geproduceerd in Oekraïne. Het AN-148-toestel was op weg van Moskou naar de Russische provinciale stad Orsk en werd geëxploiteerd door het Russische Saratov Airlines.

Volgens het Kremlin bespraken de twee ook het conflict tussen hun landen.