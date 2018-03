Oekraïne boos om ‘illegale’ stembusgang Krim

Inwoners van de Krim mogen voor het eerst een stem uitbrengen bij Russische presidentsverkiezingen. Oekraïne reageerde boos en nam maatregelen.

In totaal mogen zo’n 1,5 miljoen inwoners van het geannexeerde schiereiland naar de stembus. De opkomst lag zondagmiddag op ongeveer 35 procent, meldt de Russische kiescommissie. Die liet ook weten dat tientallen waarnemers uit zo’n twintig landen een oogje in het zeil houden op de Krim.

Het is de Oekraïense autoriteiten een doorn in het oog dat kan worden gestemd op het schiereiland, dat sinds 2014 in handen is van Rusland. Kiev riep het Kremlin tevergeefs op de „illegale” stembusgang op de Krim af te blazen, zei de Oekraïense minister Arsen Avakov (Binnenlandse Zaken) vorige week.

Kiev besloot vervolgens Russen in Oekraïne het stemmen onmogelijk te maken. Avakov zei dat kiezers geen toegang krijgen tot Russische diplomatieke posten op Oekraïens grondgebied. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde dat een „illegaal” besluit.