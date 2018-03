Oekraïne arresteert ‘heldin’ Savtsjenko

De Oekraïense autoriteiten hebben parlementariër en oud-luchtmachtpilote Nadja Savtsjenko opgepakt. Aanklagers beschuldigen haar van het beramen van een aanslag op het parlement. Dat besloot donderdag de immuniteit van Savtsjenko in te trekken, waarna ze werd aangehouden.

Savtsjenko groeide in Oekraïne uit tot een nationale held nadat ze in 2014 gevangen was genomen door pro-Russische separatisten. Ze zat geruime tijd vast in Rusland, maar kwam in 2016 vrij door een gevangenenruil. Savtsjenko ging in haar thuisland de politiek in, waar ze regelmatig kritiek uitte op de huidige autoriteiten.

De politica stelt zelf dat undercoveragenten haar probeerden aan te zetten tot een complot om de regering omver te werpen. Ze wilden haar zo in diskrediet brengen, stelt Savtsjenko. Zij speelde naar eigen zeggen mee om de snode plannen van de autoriteiten aan het licht te brengen.