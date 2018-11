Oekraïense schepen naar haven Kertsj gesleept

De drie schepen van de Oekraïense marine die door het Russische leger in beslag waren genomen, zijn naar de haven van Kertsj op de Krim gesleept. Getuigen zeiden tegen het persbureau Reuters dat de schepen op het oog niet zwaar beschadigd zijn en dat mensen in marine-uniformen zich bij de vaartuigen ophielden.

Rusland legde zondag beslag op de schepen van de Oekraïense marine. Volgens de regering in Moskou voeren de schepen tegen de afspraken in via de zeestraat van Kertsj de Zee van Azov binnen.

Oekraïne stelde dat het volgens internationale afspraken wel degelijk is toegestaan voor Oekraïense schepen om door de zeestraat van Kertsj te varen. De regering in Kiev meldde dat de Russen hebben geschoten bij het beslag leggen op de Oekraïense schepen. Zes leden van de Oekraïense marine raakten gewond, aldus Kiev.

Westerse diplomaten zeiden dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties maandag spoedoverleg houdt over het incident. Dat gebeurt op verzoek van zowel Rusland als Oekraïne.