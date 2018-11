Oekraïense rebellen kiezen nieuwe leiders

De separatistische rebellenbolwerken in het oosten van Oekraïne hebben nieuwe leiders. Het gaat in de zelfbenoemde Volksrepubliek Donetsk om Denis Poesjilin, die eerder dit jaar al tot waarnemend leider was benoemd. Dat gebeurde na de dood van zijn voorganger Aleksandr Zachartsjenko, die omkwam door een bomaanslag.

Poesjilin kreeg bijna 61 procent van de stemmen. In het aangrenzende rebellengebied Loehansk is Leonid Pasetsjnik met ruim 68 procent van de stemmen gekozen tot leider. De Verenigde Staten, Europese Unie, Canada en de pro-westerse regering van Oekraïne erkennen de uitkomst van de stemming niet.

De pro-Russische ‘volksrepublieken’ hebben zich in 2014 met geweld afgescheiden van de rest van Oekraïne. Daarop volgde een bloedig conflict dat duizenden levens heeft gekost. Kiev ziet de leiders van de rebellengebieden als verlengstukken van Moskou, dat in 2014 ook het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde.