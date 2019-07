Oekraïense president nodigt Poetin uit

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin uitgenodigd te komen praten over een oplossing voor het bloedige conflict in de Donbass, in het oosten van Oekraïne. Als onderhandelingsplek stelde hij de Wit-Russische hoofdstad Minsk voor. Moskou heeft het voorstel in beraad genomen, zei woordvoerder Dmitri Peskov. Het Kremlin wil nagaan of het initiatief kan leiden tot succes.

In de plannen van Zelenski zouden ook de Amerikaanse president Donald Trump, de Britse premier Theresa May, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron moeten aanschuiven bij het vredesoverleg. Het al bestaande verdrag van Minsk, dat in principe nog van kracht is, is alleen ondertekend door Frankrijk, Duitsland, Rusland en Oekraïne.