Oekraïense politie ontruimt tentenkamp

De politie heeft zaterdag voor het parlementsgebouw in de Oekraïense hoofdstad Kiev een tentenkamp van tegenstanders van de regering ontruimd.

Daarbij zijn zes actievoerders en vier agenten gewond geraakt. Ongeveer honderd demonstranten zijn opgepakt of moesten hun identiteitspapieren laten zien, melden lokale media.

Tijdens de ontruiming zijn onder meer granaten en rookbommen in beslag genomen. De ontruiming zou verband houden met onderzoek naar botsingen tussen de demonstranten en de politie afgelopen dinsdag. Toen raakten vijftien agenten gewond.

Het tentenkamp bestaat sinds oktober vorig jaar en is opgericht nadat de autoriteiten de oppositieleider Michail Saakasjvili zijn Oekraïense nationaliteit had ontnomen. Saakasjvili, die getrouwd is met een Nederlandse, reisde eerder deze maand naar Nederland, nadat hij het Oost-Europese land was uitgezet.

De demonstranten in het kamp eisen de vrijlating van opgepakte medestrijders, meer anticorruptiemaatregelen en het aftreden van president Porosjenko. De afgelopen weken zijn duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de regering.