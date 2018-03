Oekraïense pilote „beraamde aanslag parlement”

Een Oekraïense luchtmachtpilote en parlementslid is donderdag aangeklaagd. Nadja Savtsjenko heeft een terreuraanslag op het parlement van Oekraïne beraamd, zegt justitie in Kiev. Ze zou onder meer handgranaten naar het regeringsvak in de vergaderzaal hebben willen gooien. Daarna zou ze overlevenden hebben willen doodschieten.

Savtsjenko zat van 2014 tot 2016 in de gevangenis in Rusland. Ze werd ervan beschuldigd dat ze twee Russische journalisten in Oost-Oekraïne heeft vermoord, wat ze zelf ontkent. Ze kreeg gratie van de Russische president Vladimir Poetin en werd meteen geruild tegen twee Russen die in Oekraïne vastzaten. Door een hongerstaking in de Russische cel werd ze in Oekraïne een nationale held. Terwijl ze vastzat, werd ze in het Oekraïense parlement verkozen. Ze was eerst lid van de Vaderlandpartij, maar is nu partijloos.

Het parlement beslist waarschijnlijk volgende week of de onschendbaarheid van Savtsjenko wordt opgeheven. De aanklager heeft daarom gevraagd, zodat ze kan worden vervolgd.