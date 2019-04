Oekraïense komiek Zelenski bezoekt Macron

De Oekraïense komiek en presidentskandidaat Volodimir Zelenski gaat vrijdag naar Parijs om de Franse president Emmanuel Macron te bezoeken vlak voor de tweede ronde van de verkiezingen in Kiev.

Hoewel velen zijn poging om president te worden als een grap afdeden, versloeg Zelenski zittend president Petro Porosjenko in de eerste stemronde van de presidentiële verkiezing. Prognoses voorspellen dat hij komende zondag ook de tweede ronde wint.

De acteur, wiens enige politieke ervaring tot nu toe was voor president te spelen in een tv-show, ontmoet Macron in het Elysée. Porosjenko gaat ondertussen naar Berlijn om de Duitse bondskanselier Angela Merkel te ontmoeten, voordat hij later op de dag ook naar Macron in Parijs gaat.

De Oekraïense leider zei dat de gesprekken in Frankrijk en Duitsland cruciaal zijn voor ,,het lot van de Oekraïense staat en de Europese veiligheid''. Ze zijn ,,in het bijzonder belangrijk", zei hij, in het kader van ,,pogingen'' om westerse sancties tegen Rusland op te heffen. Die waren aan Moskou opgelegd na de annexatie van het Krim-schiereiland in 2014.

Frankrijk en Duitsland maken deel uit van de zogenoemde Normandië-vredesbesprekingen met Oekraïne en Rusland, die een einde zouden moeten maken aan het conflict tussen Kiev en de door Moskou gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne. De oorlog heeft in de afgelopen vijf jaar 13.000 mensen het leven gekost.