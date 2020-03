Oekraïense fabriek deelt tekening Sovjet-beademingsmachine

Nu de vraag naar beademingsmachines in Oekraïne sterk toeneemt, wenden fabrikanten in het land zich tot een ontwerp voor deze apparaten uit de Sovjettijd. Een defensieconcern dat tijdens de Koude Oorlog onder andere radarsystemen bouwde, stelt na een lange zoektocht de verloren gewaande tekeningen beschikbaar voor binnenlandse productie.

Computers uit die tijd waren inmiddels kapot of kwijt en medewerkers van de fabriek waren dood of gepensioneerd. Uiteindelijk werd een man gevonden die wist waar de nu vergeelde tekeningen van het ontwerp waren. De arbeider werkte inmiddels in een plaatselijke supermarkt.

De ontwerpen lagen jarenlang in een vergeten en verstofte fabriek waar in de jaren tachtig meer dan 6000 arbeiders onder andere beademingsapparaten maakten voor gebruik in de Russische oorlog in Afghanistan. De laatste order voor de fabriek kwam in 2008, vijf jaar geleden werden gas en elektriciteit afgesloten. Er zouden nu nog enkele mensen werken, waaronder de directeur en enkele beveiligers.

Omdat de fabriek verre van operationeel is, worden de tekeningen gedeeld met partijen die ermee aan de slag willen.

Oekraïne stonden al 1142 apparaten klaar voor coronapatiënten, maar men verwacht dat dit niet genoeg zal zijn. Er zijn inmiddels 480 mensen besmet, 11 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.