Oekraïense coupverdachte voorlopig vrij

Na ongeveer een jaar is het Oekraïense parlementslid en coupverdachte Nadja Savtsjenko uit voorlopige hechtenis vrijgelaten. De autoriteiten beschuldigen haar van een complot om de regering omver te werpen. Eerder had de rechter besloten haar detentie voorlopig niet te verlengen. Het proces tegen Savtsjenko zal op 7 mei worden voortgezet.

Ze wordt onder meer beschuldigd van het plannen van een staatsgreep met pro-Russische separatisten en de moord op parlementariërs en regeringsleden. Het parlement had in 2018 haar immuniteit ingetrokken en toestemming gegeven voor haar aanhouding en daarop volgende arrestatie. Zij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.

De ex-luchtmachtpilote werd internationaal bekend toen zij in 2014 door pro-Russische separatisten werd opgepakt tijdens gevechten in het oosten van Oekraïne. Ze werd ervan beschuldigd dat ze twee Russische journalisten in Oost-Oekraïne had vermoord. Na een veroordeling in Rusland, kreeg ze in mei 2016 gratie en werd ze geruild tegen twee Russen die vastzaten in het oorlogsgebied.