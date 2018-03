Oekraïense coupverdachte blijft vastzitten

Een Oekraïense rechtbank heeft besloten dat parlementariër Nadja Savtsjenko 59 dagen in voorarrest moet blijven. De autoriteiten beschuldigen haar van een complot om de regering omver te werpen, bericht de Kyiv Post.

Savtsjenko kreeg in Oekraïne een heldenstatus tijdens haar gevangenschap in Rusland. De autoriteiten verdenken de voormalige luchtmachtpilote nu van een samenzwering om het parlement aan te vallen en president Petro Porosjenko te doden. Het parlement besloot donderdag de immuniteit van de politica op te heffen, waarna ze werd opgepakt.

Savtsjenko kondigde tijdens de zitting aan in hongerstaking te gaan. Dat deed ze eerder ook al tijdens haar proces in Rusland. „Ik zal het Oekraïense volk laten zien wat een echte held is”, stelde de politica vrijdag. Savtsjenko ontkent niet dat ze uit is op de val van de regering, maar zegt dat de autoriteiten het complot hebben gefabriceerd om haar in diskrediet te brengen.