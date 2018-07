Oegandees hof biedt Museveni nieuwe kans

Het constitutioneel hof van Oeganda keurt het goed dat de leeftijdsgrens van 75 jaar voor de president wordt afgeschaft. Dat biedt de huidige president Yoweri Museveni, die al meer dan dertig jaar aan de macht is in het Afrikaanse land, de gelegenheid een nieuwe termijn na te streven in 2021. Hij heeft nog niet gezegd dat te ambiëren.

Het parlement nam de wetswijziging al in december aan. De oppositie beschuldigde de omstreden Museveni, nu 73, ervan voor de rest van zijn leven president te willen blijven en organiseerde demonstraties. Drie van de vijf rechters die erover moesten beslissen zagen geen kwaad in het schrappen van de leeftijdslimiet. „Dat kan een functionaris aanmoedigen voor eeuwig te willen blijven zitten, maar de bevolking houdt altijd de macht een andere president te kiezen”, zei een van hen.