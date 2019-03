Oeganda onderzoekt VN-hulp na sterfgevallen

Oeganda onderzoekt of mensen ziek zijn geworden door voedselhulp van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. De politie in het Afrikaanse land zegt dat de afgelopen dagen drie mensen zijn overleden en ruim 150 personen onwel zijn geworden.

De voedselhulp was afgeleverd in de regio Karamoja, waar de VN-organisatie al langer actief is. Volgens de politie kregen mensen dit keer last van diarree, neusbloedingen en andere gezondheidsproblemen nadat ze van de hulpgoederen hadden gegeten. Monsters van het voedsel en urine en bloed van patiënten zijn opgestuurd naar een laboratorium.

Het Wereldvoedselprogramma was niet direct bereikbaar voor commentaar op het onderzoek van de politie, meldt persbureau Reuters. De organisatie had zaterdag al bekendgemaakt te stoppen met de distributie van het voedselproduct ‘Super Cereal’ in heel Oeganda.