Obama: Trump maakt van Witte Huis ‘reality show’

Op de laatste dag voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft oud-president Barack Obama zijn opvolger Donald Trump ervan beschuldigd het presidentschap als „reality show” te behandelen. Tijdens een campagnebijeenkomst voor zijn voormalig vicepresident Joe Biden, haalde de Obama meermaals fel uit naar zijn opvolger.

Obama hield zijn toespraak in Miami, een van de grootste steden in de cruciale swing state Florida. „Hij heeft mij een betere president gemaakt”, zei Obama over Biden. Ook benadrukte de oud-president het belang van betaalbare ziektekostenverzekeringen ten tijde van de corona-epidemie.

Florida geldt bij de verkiezingen dinsdag als een van de belangrijkste staten. De swing state, waar 29 van de 538 kiesmannen zijn te verdelen, koos bij vrijwel iedere presidentsverkiezing sinds 1964 voor de uiteindelijke winnaar. Toen het in 2000 tussen Democraat Al Gore en de latere Republikeinse president George W. Bush ging, maakten enkele honderden stemmen in de zuidoostelijke staat het verschil. Peilingen doen vermoeden dat het er dit jaar erg spannend gaat worden.

Volgens een laatste peiling van het Britse persbureau Reuters en marktonderzoeker Ipsos heeft Biden vooralsnog een kleine voorsprong op Trump in de zogenoemde Sunshine State. Eerder deze week stonden de kandidaten nog zo goed als gelijk in Florida. Daar zegt nu 50 procent voor Biden te gaan stemmen en 46 procent voor Trump.