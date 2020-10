Obama schiet Biden te hulp met campagnefilmpjes

Barack Obama schiet de Democratische presidentskandidaat Joe Biden te hulp met een videocampagne. De voorganger van Donald Trump roept kiezers op toch echt te gaan stemmen.

De campagne is gericht op 24 staten, waaronder ‘swing states’ als Wisconsin, Pennsylvania, Ohio en Florida. „Er staat veel op het spel in deze verkiezing. Van het onder controle krijgen van de pandemie en het bouwen van een eerlijker economie tot het aanpakken van klimaatverandering en het beschermen van de gezondheidszorg: uw stem kan al het verschil maken”, twitterde de nog altijd populaire Obama. „Registreer je vandaag en maak een plan om vroegtijdig te stemmen”, is zijn oproep voor de verkiezingen van 3 november.

De boodschap van Obama, onder wie Biden vicepresident was, is niet zozeer ideologisch als wel praktisch. Kiezers worden doorverwezen naar de iwillvote.com-site van de Democraten. Die zijn al langer bezig zo veel mogelijk Amerikanen hun stem uit te laten brengen. De gedachte is dat een hoge opkomst de kans op een overwinning vergroot. Ook Obama’s vrouw Michelle is af en toe actief in de campagne.

Biden voert dinsdag campagne in Florida, een belangrijke staat waar hij de stem van de oudere kiezer binnen probeert te halen. Hij staat in de peilingen voor op Trump, die dinsdag in Pennsylvania een verkiezingsrally houdt. In die staat won hij nipt in 2016.