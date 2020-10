Obama schiet Biden te hulp in campagne

De Amerikaanse oud-president Barack Obama schiet de Democratische presidentskandidaat Joe Biden te hulp met een videocampagne. De voorganger van Donald Trump roept kiezers op toch echt te gaan stemmen.

De campagne is gericht op 24 staten, waaronder zogenaamde swing states als Wisconsin, Pennsylvania, Ohio en Florida, waar geen van beide kandidaten zeker van de overwinning is. „Er staat veel op het spel in deze verkiezing. Van het onder controle krijgen van de pandemie en het bouwen van een eerlijker economie tot het aanpakken van klimaatverandering en het beschermen van de gezondheidszorg: uw stem kan al het verschil maken”, twitterde de nog altijd populaire Obama. „Registreer je vandaag en maak een plan om vroegtijdig te stemmen”, is zijn oproep voor de verkiezingen van 3 november.

Biden voerde dinsdag campagne in Florida, om daar vooral oudere kiezers te overtuigen. Trump sprak dinsdag aanhangers in Pennsylvania toe. De twee staten kunnen een belangrijk verschil maken in de verkiezingen op 3 november.

Donatie

Facebooktopman Mark Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan doneren 100 miljoen dollar extra aan lokale overheden om de huur van stembureaus te betalen, voor persoonlijke coronabeschermingsmiddelen voor medewerkers en administratiekosten rond de verkiezingen. Het duo kondigde de donatie dinsdag aan.

De schenking volgt op een eerdere gift van 300 miljoen dollar aan staats- en lokale overheden om de Amerikaanse verkiezingen te helpen financieren. De donaties liggen onder vuur vanwege een rechtszaak die is aangespannen door een conservatieve juridische groep. Die probeert het gebruik van privéfondsen voor het staats- en lokale bestuur voor de verkiezingen te blokkeren.